LES NOCTURNES DE L’ENVOL DES PIONNIERS PROJECTION EN PLEIN AIR “LE PETIT PRINCE” Toulouse, 4 août 2021-4 août 2021, Toulouse.

LES NOCTURNES DE L’ENVOL DES PIONNIERS PROJECTION EN PLEIN AIR “LE PETIT PRINCE” 2021-08-04 – 2021-08-04 L’ENVOL DES PIONNIERS 6 rue Jacqueline Auriol

Toulouse Haute-Garonne

Dès 20h, le public est invité à découvrir les expositions temporaire et permanente du site.

Puis dès 22h, petits et grands assistent à une projection dans la cour de L’Envol des Pionniers.

Organisé par L’Envol des Pionniers ces soirées cinéma en plein air proposent au public de découvrir la grande aventure du transport aérien, les exploits des héros de l’air, leurs drames et romances avec la projection de grands classiques, chefs d’œuvre et documentaires.

Mercredi 4 août et mercredi 18 août

Projection en plein air “Le Petit Prince » – Long-métrage de Mark Osborne

« C’est l’histoire d’une histoire.

C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde d’adultes.

C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi.

C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire.

Réalisé par Mark Osborne (Kung Fu Panda), Le Petit Prince est le premier film d’animation adapté du chef-d’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, devenu suite à sa parution en 1943 l’un des livres les plus lus au monde. Projeté en avant-première au Festival de Cannes 2015, Le Petit Prince a ensuite parcouru le monde grâce à une distribution internationale dans plus de 60 pays. Avec plus de 100 millions de dollars au box-office, Le Petit Prince est devenu le plus gros succès pour un film français d’animation à l’international. »

Durée : 106 minutes

Réalisateur : Mark Osborne

De 20h à 21h30 : Accès exceptionnel pour les porteurs du “billet spécial nocturne” aux expositions de L’Envol des Pionniers

A partir de 22h : Projection du film (durée : 50 minutes)

Petite restauration sucrée possible sur place avec la présence du food truck: Les Agriculteurs givrés

L’Envol des Pionniers ouvre ses portes en nocturne pour une soirée inédite !

Visite exceptionnelle des expositions et séance de cinéma en plein air dans la cour !

dernière mise à jour : 2021-07-08 par