Les Nocturnes de l’Abbatiale La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: 43160

La Chaise-Dieu

Les Nocturnes de l’Abbatiale La Chaise-Dieu, 10 juillet 2022, La Chaise-Dieu. Les Nocturnes de l’Abbatiale La Chaise-Dieu

2022-07-10 21:15:00 21:15:00 – 2022-08-14 22:30:00 22:30:00

La Chaise-Dieu 43160 Chaque mercredi et dimanche soir à 21h15 du 10 juillet au 14 août 2022 (sauf 24 juillet et 10 août) en entrée libre : veillée en poésie avec illumination de l’abbatiale et illustrations au grand orgue sur le thème des Femmes dans les Tapisseries La Chaise-Dieu

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 43160, La Chaise-Dieu Autres Lieu La Chaise-Dieu Adresse Ville La Chaise-Dieu lieuville La Chaise-Dieu Departement 43160

La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 43160 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chaise-dieu/

Les Nocturnes de l’Abbatiale La Chaise-Dieu 2022-07-10 was last modified: by Les Nocturnes de l’Abbatiale La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 10 juillet 2022 43160 La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu 43160