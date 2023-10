Les Nocturnes de la Terreur au Musée de l’Illusion Musée de l’Illusion Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le Musée de l’Illusion propose tous les soirs pendant les vacances de la Toussaint un théâtre immersif envoûtant avec Les Nocturnes de la Terreur. Une découverte macabre vient d’avoir lieu : un visiteur a été envoûté. Il n’est pas sûr que les participants en sortent indemnes. Tout au long de leur visite et pour percer le mystère, des scènes fantastiques seront à vivre pour retrouver l’esprit à désenvoûter. Musée de l’Illusion 98 rue Saint-Denis 75001 Paris Contact : https://museedelillusion.fr/

Musée de l'Illusion
98 rue Saint-Denis
75001 Paris

