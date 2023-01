LES NOCTURNES DE LA SAINT-VALENTIN Missillac Missillac Missillac Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Missillac

LES NOCTURNES DE LA SAINT-VALENTIN Missillac, 14 février 2023, Missillac Missillac. LES NOCTURNES DE LA SAINT-VALENTIN Domaine de la Bretesche Missillac Loire-Atlantique

2023-02-14 17:00:00 – 2023-02-14 21:00:00 Missillac

Loire-Atlantique Missillac A l’occasion de la Saint-Valentin, le Spa de la Cour Carrée vous invite à profiter d’un moment plein de douceurs :

Un soin de 50 minutes au choix en duo + une coupe de Champagne avec apéritif salés et mignardises, ainsi que des micros soins en libre accès dispensés par une praticienne sous la Verrière. Réservation obligatoire avant le 1er février 2023. spa@bretesche.com +33 2 51 76 86 70 http://www.bretesche.com/ Missillac

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Missillac Autres Lieu Missillac Adresse Domaine de la Bretesche Missillac Loire-Atlantique Ville Missillac Missillac lieuville Missillac Departement Loire-Atlantique

Missillac Missillac Missillac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/missillac-missillac/

LES NOCTURNES DE LA SAINT-VALENTIN Missillac 2023-02-14 was last modified: by LES NOCTURNES DE LA SAINT-VALENTIN Missillac Missillac 14 février 2023 Domaine de la Bretesche Missillac Loire-Atlantique Loire-Atlantique Missillac Missillac, Loire-Atlantique

Missillac Missillac Loire-Atlantique