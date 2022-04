LES NOCTURNES DE LA RÉSERVE NATURELLE Lachaussée Lachaussée Catégories d’évènement: 55210

Lachaussée 55210 Participez à une rencontre privilégiée avec la nature, loin de toutes pollutions lumineuses et sonores. Sortie sur réservation avec Benoit Paul et Raphaël Jilet du Conservatoire d’espaces naturels (CEN) de Lorraine. Prévoir des vêtements chauds. La tombée du jour sonne le réveil des roselières, on entend des sons étranges qui vous enveloppent tout entier avec ce sentiment de n’être qu’un fil au sein d’une immense toile. Les conservateurs vous accompagneront, à la fois pour se faire le plus petit possible et identifier une partie de cette toile de vie. Réservation obligatoire et possible jusqu’au vendredi 6 mai à 12h. animation@cen-lorraine.fr +33 3 87 03 00 90 http://www.cen-lorraine.fr/ CEN Lorraine

