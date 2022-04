Les nocturnes d’Agapanthe Grigneuseville Grigneuseville Catégories d’évènement: 76850

Grigneuseville

Les nocturnes d’Agapanthe Grigneuseville, 18 juin 2022, Grigneuseville. Les nocturnes d’Agapanthe Grigneuseville

2022-06-18 21:00:00 – 2022-06-18 23:00:00

Grigneuseville 76850 Grigneuseville Après le succès des saisons précédentes, Alexandre Thomas vous invite à nouveau en 2022 à visiter le Jardin Agapanthe à la nuit tombée. Évadez-vous, l’espace d’une nuit, au cœur d’une végétation luxuriante. Laissez-vous surprendre par la magie des jeux de lumières crées spécialement par Jean-Philippe Weimer, Designer de lumière. Une parenthèse hors du temps, qui ne pourra vous laisser insensible. Perdez vos repères, bouleversez vos sens.

Et si la nuit était le meilleur moment pour rêver ? Grigneuseville

