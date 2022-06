LES NOCTURNES AUX JARDINS EN TERRASSES

LES NOCTURNES AUX JARDINS EN TERRASSES, 7 juillet 2022, . LES NOCTURNES AUX JARDINS EN TERRASSES

2022-07-07 – 2022-07-07 Les rendez-vous incontournables pour aller à la rencontre des Jardins en Terrasses et découvrir leur approche environnementale :

Les nocturnes : la rencontre d’un artiste et d’un public, dans un esprit convivial et festif. Concerts à partir de 7€ dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville