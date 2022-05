Les nocturnes à Pau : La petite histoire de l’eau à Pau

Les nocturnes à Pau : La petite histoire de l’eau à Pau, 26 août 2022, . Les nocturnes à Pau : La petite histoire de l’eau à Pau

2022-08-26 – 2022-08-26 5 5 EUR Depuis le funiculaire du Hédas, c’est l’eau qui vous guide de canal en moulins en passant par… une brasserie ! Dans une ambiance feutrée, une visite inédite de la ville. RDV à la statue d’Henri IV – Place Royale

RÊSERVATIONS OBLIGATOIRES – PLACES LIMITÉES Depuis le funiculaire du Hédas, c’est l’eau qui vous guide de canal en moulins en passant par… une brasserie ! Dans une ambiance feutrée, une visite inédite de la ville. RDV à la statue d’Henri IV – Place Royale

RÊSERVATIONS OBLIGATOIRES – PLACES LIMITÉES Depuis le funiculaire du Hédas, c’est l’eau qui vous guide de canal en moulins en passant par… une brasserie ! Dans une ambiance feutrée, une visite inédite de la ville. RDV à la statue d’Henri IV – Place Royale

RÊSERVATIONS OBLIGATOIRES – PLACES LIMITÉES dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville