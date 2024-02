Les Nocturnales (visite guidée nocturne exclusive) Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac, jeudi 25 avril 2024.

Les derniers visiteurs du jour partis, le pont-levis ne sera plus franchi avant le lendemain. La faune locale reprend alors ses quartiers pour une nuit de tranquillité. Mais cette année, changeons de programme lors des Nocturnales ! Munis de votre lampe de poche et accompagnés d’un guide, nous vous proposons de découvrir le site intégralement plongé dans le noir et le silence. Vos sens en éveil, la visite du château ne sera pas tout à fait la même…

Une lampe de poche peut être utile pour le retour au parking après votre visite. Nos amis les animaux sont interdits.

Sur réservation, places limitées (20 personnes maximum). .

2024-04-25 21:30:00

2024-04-25 21:30:00

2024-04-25 22:30:00

Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Château de la Hunaudaye

Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne

