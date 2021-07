Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains, Gironde Les Nocturnales de l’artisanat d’art et de la gastronomie Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains

Les Nocturnales de l'artisanat d'art et de la gastronomie 2021-08-05 – 2021-08-05 Place Louis David La Jetée

Andernos-les-Bains Gironde Marché nocturne organisé par l’association Grandilire.

Artisans locaux, jeunes créateurs, métiers de bouche et produits éco responsables.

Animation musicale certaines soirées.

+33 6 98 15 94 17

