Les Nocturbaines, Rencontres des arts de la rue du 20e arrondissement Square de la Salamandre, 10 juin 2022, Paris.

Du vendredi 10 juin 2022 au dimanche 12 juin 2022 :

dimanche

de 15h00 à 20h00

samedi

de 15h00 à 20h00

vendredi

de 15h00 à 20h00

. gratuit

La Compagnie Impondérables et Petits Oiseaux Production vous invitent à la 26ème édition du Festival « Les Nocturbaines ». 3 jours de cultures, de spectacles, de fête, à vivre et dévorer, seul ou en famille. Au cœur du 20ème arrondissement de Paris. 14 Cies, 14 représentations, dont 5 créations autour des Arts de la Rue venant de toute la France se produiront durant ce week-end de fête et de convivialité : Théâtre, chants, danse, déambulations, cirque, poésie…

Moment attendu par les habitants du 20ème comme par l’ensemble de la ville de Paris (et d’ailleurs), ce festival permet à la fois d’apporter une dynamique artistique dans un quartier quelque peu déserté par les propositions culturelles et de satisfaire une demande croissante de la part d’artistes des Arts de la Rue, en quête de lieux de diffusions sur Paris.

Pour cette 26ème édition, Les Nocturbaines vont de nouveau investir plusieurs lieux emblématiques du 20ème arrondissement : Les rues du quartier Réunion/Père-Lachaise ; La Place de la Réunion ; le Square Sarah Bernhardt ; le mail Saint-Blaise et ses rues adjacentes et le Square de la Salamandre ; Le Passage Marigot Delaunay ; la Cour du Collège Henri Matisse et la cour de l’association AEPCR.

Pour cette édition, les Nocturbaines proposeront des actions culturelles en amont du festival. Celles-ci seront animées par La Fine Cie pour le quartier Réunion/Père Lachaise ; Les Grandes personnes à Saint-Blaise et la Cie Notre Insouciance pour le Square Sarah Bernhardt.

Comme l’an dernier, le Centre de Recherches Théâtrales-Ideogram Arts (square des Cadreurs, au cœur du quartier Saint-Blaise) accueille Les Nocturbaines pour la préparation du spectacle « Horizontaux » de la Cie Les Grandes Personnes le 11 juin

Les Nocturbaines 2022 sont dédiée à Christophe Evette, fondateur de la Cie Les Grandes Personnes et de la Villa mais d’Ici. Dans ce cadre nous ferons un focus sur la Villa par la programmation de 3 Cies y résidant : Les Grandes Personnes ; La Fine Cie et Frichti Concept.

Square de la Salamandre 16 square Salamandre 75020 Paris

Contact : nocturbaines@hotmail.fr https://www.facebook.com/festivalnocturbaines https://www.facebook.com/festivalnocturbaines

Frichti_Concept