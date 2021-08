Saint-Mathieu-de-Tréviers Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault, Saint-Mathieu-de-Tréviers LES NOCTAMBULES DU PIC Saint-Mathieu-de-Tréviers Saint-Mathieu-de-Tréviers Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault L’association Les Pros de Saint Mathieu de Tréviers vous invite à participer aux « Noctambules du Pic » le 18 septembre 2021 à partir de 19h00. Ainsi, de 19h à minuit sur l’avenue Louis Cancel qui sera piétonne pour l’occasion, vous pourrez venir à la rencontre des commerçants de Saint Mathieu de Tréviers, créateurs et producteurs locaux et d’ailleurs. De bons moments en extérieur pour fêter en toute convivialité la rentrée en famille ou entre amis !

Un espace restauration est également conçu pour être emporté. En raison du contexte sanitaire, et des éventuelles modifications qui pourraient intervenir, nous vous invitons à vous renseigner auprès des organisateurs avant tout déplacement.

lesprosdestm@gmail.com https://www.facebook.com/Les-pros-de-Saint-Mathieu-de-Tr%C3%A9viers-684673844915515

Les Pros de Saint Mathieu de Tréviers

