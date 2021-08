Préchac Préchac Gironde, Préchac Les Noctambules de Septembre au Château Royal de Cazeneuve Préchac Préchac Catégories d’évènement: Gironde

Préchac

Les Noctambules de Septembre au Château Royal de Cazeneuve Préchac, 3 septembre 2021, Préchac. Les Noctambules de Septembre au Château Royal de Cazeneuve 2021-09-03 20:00:00 – 2021-09-03

Préchac Gironde Connaissez-vous vraiment votre région ? Avez-vous déjà visité le Château de Roquetaillade à Mazères, le Château de Cazeneuve à Préchac, le Château de Malromé à Saint-André-du-bois ou encore le Château du Hamel à Castets-en-Dorthe ? Oui, non ? Vous ne vous en souvenez plus… Les Noctambules ont été créées pour vous ! A 20h30, en toute confidentialité, embarquez pour une visite guidée pas comme les autres. Remontant les allées illuminées par des flambeaux, vous êtes accueillis par le maître des lieux pour 1h30 de flâneries, un voyage dans le temps conté par des amoureux des vieilles pierres. Vous découvrez l’histoire d’un patrimoine local hors cadre, dans la bonhomie d’une longue soirée d’été… La note de fin : une dégustation viticole par un vigneron de la région ! Prenez le temps, vous êtes chez vous… Tarifs 2021 à venir Connaissez-vous vraiment votre région ? Avez-vous déjà visité le Château de Roquetaillade à Mazères, le Château de Cazeneuve à Préchac, le Château de Malromé à Saint-André-du-bois ou encore le Château du Hamel à Castets-en-Dorthe ? Oui, non ? Vous ne vous en souvenez plus… Les Noctambules ont été créées pour vous ! A 20h30, en toute confidentialité, embarquez pour une visite guidée pas comme les autres. Remontant les allées illuminées par des flambeaux, vous êtes accueillis par le maître des lieux pour 1h30 de flâneries, un voyage dans le temps conté par des amoureux des vieilles pierres. Vous découvrez l’histoire d’un patrimoine local hors cadre, dans la bonhomie d’une longue soirée d’été… La note de fin : une dégustation viticole par un vigneron de la région ! Prenez le temps, vous êtes chez vous… Tarifs 2021 à venir +33 5 56 63 68 00 Connaissez-vous vraiment votre région ? Avez-vous déjà visité le Château de Roquetaillade à Mazères, le Château de Cazeneuve à Préchac, le Château de Malromé à Saint-André-du-bois ou encore le Château du Hamel à Castets-en-Dorthe ? Oui, non ? Vous ne vous en souvenez plus… Les Noctambules ont été créées pour vous ! A 20h30, en toute confidentialité, embarquez pour une visite guidée pas comme les autres. Remontant les allées illuminées par des flambeaux, vous êtes accueillis par le maître des lieux pour 1h30 de flâneries, un voyage dans le temps conté par des amoureux des vieilles pierres. Vous découvrez l’histoire d’un patrimoine local hors cadre, dans la bonhomie d’une longue soirée d’été… La note de fin : une dégustation viticole par un vigneron de la région ! Prenez le temps, vous êtes chez vous… Tarifs 2021 à venir OTSGLG dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Préchac Autres Lieu Préchac Adresse Ville Préchac lieuville 44.3987#-0.35391