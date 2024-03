Les Noces de Figaro ensemble vocal éphémères Bléré Opéra de Poche Bléré, samedi 12 octobre 2024.

SAMEDI 12 OCTOBRE 2024 20 h

PAYANT

PAYANT

Programme :

Comment faire entrer une intrigue et une oeuvre aussi dense que les Noces de Figaro dans une poche ? Adapter c’est choisir un point de vue. C’est celui de Chérubin qui est choisi là pour l’impertinence de ce personnage qui se faufile partout; il est l’âme du château, témoin de l’intimité de la vie de ses habitants. On sent bien à quel point Mozart s’identifie également à ce jeune page qui ose tout. Le fil le plus ténu possible des détours de l’intrigue initiale de Beaumarchais a été suivi minutieusement pour restituer la modernité de son propos plein de panache, d’humour et aussi de gravité. C’est une histoire d’amour et de pouvoir dont le public sera témoin en entrant dans cette folle journ EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12 20:00:00

fin : 2024-10-12

18B Quai Bellevue

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

