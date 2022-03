Les Noces de Figaro Conservatoire à Rayonnement Départemental Niedermeyer,Auditorium Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Conservatoire à Rayonnement Départemental Niedermeyer, Auditorium, le jeudi 7 avril à 20:00

Cette adaptation des « Noces de Figaro » avec texte en français et musique chantée en italien est un montage plus facile d’accès pour un jeune public et beaucoup moins long que l’œuvre dans son intégralité. Cette version est transposée à nos jours avec des costumes contemporains tout en gardant l’intrigue et le charme de la pièce de Beaumarchais. Avec les élèves de la classe de chant du Conservatoire d’Issy-les-Moulineaux : Figaro : Thibaud Enguehard Suzanne : Lise Petrovitch Le Comte: Manoel Moreau La Comtesse : Catherine Yanoff Chérubin : Clémence Lessirard Marcelline : Yihuan Wu Basilio : Thierry Mallet Bartolo: Pascal Lelievre Barberine/Dame : Juliette Tobbie Dame : Tijana Kzenevic Choeur: Sacha Delcourt / Tijana Kzenevic /Juliette Tobbie Direction musicale au piano : Lucie Seillet Mise en scène : France Ducateau et Daniel Petrovitch

Entrée libre

11-13 rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux

2022-04-07T20:00:00 2022-04-07T20:30:00

