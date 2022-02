Les noces – compagnie Maurice et les autres Salle des fêtes Michel Maupin, 25 mars 2022, Lussac-les-Châteaux.

Les noces – compagnie Maurice et les autres

Salle des fêtes Michel Maupin, le vendredi 25 mars à 20:30

Un matin, la grand-mère de Lily se réveille dans un état de grande confusion ; elle est convaincue que la terre n’abrite plus qu’un seul département : la Charente. Son langage aussi s’est déréglé. Une seule personne est encore capable de la comprendre : sa petite-fille. Quand cette dernière vient lui annoncer son mariage avec Reda, la grand-mère est folle de joie. Pour ne pas la perturber, Lily prend la décision de se marier à Alloue, dans la plus pure tradition charentaise. Equipe artisitique : Samira Sedira (texte), Jeanne Desoubeaux (mise en scène), Marion Duvinage (costumes), Léonie LENAIN (adminsitration et production), Véronique Atlan (développement et diffusion), avec Jérémie Archache en alternance avec Martial Pauliat, Arthur Daniel et Cloé Lastère en alternance avec Jeanne Desoubeaux.

Tarifs : 8 € et 5 € (demandeurs d’emploi, étudiants, adhérents MJC et moins de 16 ans) / Mesures sanitaires en cours appliquées

Salle des fêtes Michel Maupin 16 rue du quai 86320 Lussac-les-Châteaux



