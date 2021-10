Les neutrinos, ces particules mystérieuses Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 15 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 15 mars 2022

de 19h à 22h

gratuit

Conférence de Stéphane Lavignac

Bien qu’il soit présent en abondance dans l’Univers, le neutrino est l’une des particules élémentaires les plus mystérieuses. Extrêmement léger, dépourvu de charge électrique, il interagit faiblement avec la matière qu’il traverse et est par conséquent très difficile à détecter. Pourtant, cette particule fantôme, qui intrigue les physiciens depuis des décennies, pourrait nous aider à élucider bien des énigmes de l’infiniment grand et de l’infiniment petit.

Stéphane Lavignac est physicien au CNRS et effectue ses recherches à l’Institut de Physique Théorique de Saclay. Ses travaux portent sur la théorie des particules élémentaires et sur les conséquences des masses des neutrinos en physique des particules et en cosmologie.

Animations -> Conférence / Débat

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

8 : Boucicaut (221m) 8 : Lourmel (306m)



Contact :Patronage laïque Jules Vallès – Association Actisce 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/ https://www.facebook.com/patronagelaiqueparis/

Animations -> Conférence / Débat

Date complète :

2022-03-15T19:00:00+01:00_2022-03-15T22:00:00+01:00

https://www.dunod.com/livres-stephane-lavignac