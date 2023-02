Les neiges d’été Place Faidherbe, 18 février 2023, Périgueux .

Les neiges d’été

Le paradis – Galerie Verbale Place Faidherbe Périgueux Dordogne Place Faidherbe Le paradis – Galerie Verbale

2023-02-18 – 2023-02-18

Place Faidherbe Le paradis – Galerie Verbale

Périgueux

Dordogne

Théâtre par la Cie Lazzi Zanni, artistes associés – résidence du 13 au 18 février.

4èmes résidences consacrées au processus d’écriture en immersion dans le lieu théâtral. Il s’agit là, d’une première écriture de Fabien Bassot, qui marque là une transition vers un théâtre assurément décalé, noir et vivant, entre illusion et naturalisme cru.

Les Neiges d’été (titre provisoire) Entre rupture et liens, on assiste là aux interactions de deux générations d’une famille de la classe moyenne. Sans savoir ce qui se passe à l’extérieur, tous enfermés au sous-sol de la maison familiale, les langues s’entremêlent et les silences remplis de non-dits volent en éclat. Il est question de repli identitaire, de priorité à soi, de divertissement insouciant, de sable qui avance et d’un sentiment collectif impuissant face à la dérégulation climatique.

Tarif : 8/10 €, réservation indispensable.

Théâtre par la Cie Lazzi Zanni, artistes associés – résidence du 13 au 18 février.

4èmes résidences consacrées au processus d’écriture en immersion dans le lieu théâtral. Il s’agit là, d’une première écriture de Fabien Bassot, qui marque là une transition vers un théâtre assurément décalé, noir et vivant, entre illusion et naturalisme cru.

Les Neiges d’été (titre provisoire) Entre rupture et liens, on assiste là aux interactions de deux générations d’une famille de la classe moyenne. Sans savoir ce qui se passe à l’extérieur, tous enfermés au sous-sol de la maison familiale, les langues s’entremêlent et les silences remplis de non-dits volent en éclat. Il est question de repli identitaire, de priorité à soi, de divertissement insouciant, de sable qui avance et d’un sentiment collectif impuissant face à la dérégulation climatique.

Tarif : 8/10 €, réservation indispensable.

+33 5 53 35 20 93 Théâtre le Paradis

Le Paradis Galerie Verbale

Place Faidherbe Le paradis – Galerie Verbale Périgueux

dernière mise à jour : 2023-02-10 par