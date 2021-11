Arles Temple d'Arles,boulevard des Lices Arles, Bouches-du-Rhône Les neiges d’antan Temple d’Arles,boulevard des Lices Arles Catégories d’évènement: Arles

Temple d’Arles, boulevard des Lices, le samedi 18 décembre à 20:00

Parmi les caractéristiques du chant baroque on trouve : la priorité au texte, la beauté et la richesse de la ligne mélodique, la beauté du mot, et le soutien d’un « continuo » : un instrument harmonique (clavecin, archiluth, orgue positif ) et une basse de viole. Exactement ce que nous offre Georges Brassens… Toutes les informations sur ce concert sont [sur le site de Sarabande](https://associationsarabande.wordpress.com/2021/11/11/les-neiges-dantan-chansons-de-georges-brassens-a-arles-le-18-decembre-2021/).

Tarif unique de 10 euros. Gratuit avant 16 ans

2021-12-18T20:00:00 2021-12-18T21:30:00

