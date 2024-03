LES NEGRESSES VERTES THEATRE DE LA MER-JEAN VILAR Sete, vendredi 6 septembre 2024.

« La tribu charismatique et tapageuse se forme dans le Paris populaire des années 80, passe par le cabaret équestre Zingaro, le punk, la musique gitane. Ils donneront naissance aux Négresses Vertes qui restent à ce jour un de nos représentants les plus emblématiques à l’étranger.Particulièrement attaché à la Grande Bretagne dès le début de sa carrière avec le remix de Zobi par William Orbit, le groupe a donné des concerts mémorables en salles et festivals dont le célèbre Reading.La disparition tragique du chanteur Helno en 1993 marque un tournant dans l’histoire du groupe. Ils se relèveront et continueront à produire de nouveaux albums, explorant des univers musicaux en collaborant avec Massive Attack pour le superbe remix de Face à la Mer, ou Howie B avec l’excellent album Trabendo. Ils continueront à jouer à travers le monde jusqu’à la séparation du groupe en 2001.Ceux qui ont assisté à leurs concerts se souviennent encore de la fusion musicale pleine d’énergie et d‘humanité qui se dégage de leur spectacle.Après des concerts inoubliables en France et dans le monde entier : New York, Londres, Florence, Bruxelles, Athènes & bien d’autres, le groupe mythique poursuit cette folle tournée jusqu’à 2024. Avec plus de 300 dates en deux ans à leur actif, deux Cabaret Sauvage et un Olympia complet à Paris, Les Négresses Vertes ne comptent pas en rester là ! La plus longue tournée actuelle continue son chemin historique en France et en Europe. »

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-09-06 à 20:00

THEATRE DE LA MER-JEAN VILAR Promenade du Marechal Leclerc 34200 Sete 34