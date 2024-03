LES NEGRESSES VERTES BERGES DE L’AUZON Carpentras, samedi 6 juillet 2024.

Ouverture des portes : 18h30.Programmation : LES NEGRESSES VERTES RAOUL PETITE JOAO SELVA LES MORITOS SELECT AÏOLI.*LES NEGRESSES VERTES [23H00-00H30]: En pleine effervescence du rock alternatif, la tribu charismatique et tapageuse se forme dans le Paris populaire des années 80, empruntant au punk et à la musique gitane. Les Négresses Vertes restent à ce jour un de nos représentants les plus emblématiques de cette scène et parcourera le monde entier. En 1988 parait l’album «Mlah» plein de pépites autant mélancoliques que festives : «La valse à l‘accordéon», «Zobi la mouche »… Plus tard viendront les titres «Sous le soleil de bodega», «Face à la mer» et bien d‘autres hymnes à reprendre à tue-tête… Ceux qui ont assisté à un concert des Négresses se souviennent de l’énergie et de l’humanité qui s’en dégage, pour les autres, préparez-vous à votre plus beau samedi soir estival : Voilà l’été !!*RAOUL PETITE [21H30-22H45] : 45 ans d’âge, avec quelques rides mais une pêche d’enfer, le doyen des groupes rocks français en activité transmet son virus bienfaisant de génération en génération. Aujourd’hui plus que jamais vivant, hors normes et indémodable, les 10 musiciens de Raoul nous offrent un détournement de tous les styles musicaux, mixant rock, reggae, groove et électro sur des textes à l’image de leurs concerts : percutants, barock’n roll et surréaliste à l’image de son chanteur de 74 ans, Carton !*JOAO SELVA [20H30-21H15] : Natif de Rio, João Selva est un chantre du Tropicalisme brésilien. Le succès populaire arrivera avec « Navegar », véritable bijou de pop tropicale largement diffusé à travers le monde. Chant magnétique, groove funky et mélodies élégantes au service de chansons magnifiquement arrangées. L’oiseau rare brésilien viendra vous présenter son nouvel album exubérant, vintage et dansant.*LES MORITOS [19H15-20H00] : Une chanteuse, un violon, deux guitares, une batterie et une contrebasse vous emmènent dans une ambiance latino festive où se mêle contes, anecdotes et danses pour faire naître un chant universel. Ce quintet éveille alors à la fête où les mélodies se mêlent aux rythmes déhanchés afin d’unir les gens dans un langage commun : la musique.*SELECT AIOLI [INTER GROUPE] :Au volant de sa célèèèbre Deuche Sound System, Sélect Aïoli a fait le plein de bons vinyles de musiques africaines, latines, caribéennes où se croise le reggae, la soul, l’afro beat, la cumbia et le hip hop pour vous ambiancer entre chaque concert !!

Tarif : 10.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-07-06 à 18:30

Réservez votre billet ici

BERGES DE L’AUZON CHEMIN DE LA ROSERAIE 84200 Carpentras 84