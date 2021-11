Les Négresses Vertes « 30 ans de MLAH » Rocher de Palmer, 3 mars 2022, Cenon.

Attention, fiesta, et pas pour les petits bras ! 30 ans déjà que des générations entières se sont déhanchées sur Zobi, la zarbi. La tribu charismatique et tapageuse revient, et son sens de la fête inimitable n’a pas pris une ride. Vous reprendrez bien un peu de Mlah ? Cet album culte est né à la fin des années 80, quand le rock alternatif était en pleine effervescence. Avec leur dégaine de poulbots et leur gouaille bien parisienne, les Négresses vertes ont insufflé alors une certaine idée de la fête. Le métissage -déjà- en ligne de conduite musicale, au confluent des influences méditerranéennes et anglo saxonne. L’esprit guinguette en bandoulière, ce big band totalement exotique sait faire swinguer ses morceaux ensoleillés à souhait. Alors, et c’est par Helno qui dirait le contraire, en piste !

Tarif guichet : 32€ / Plein tarif : 30€ / Tarif abonné : 27€

Les Négresses Vertes « 30 ans de MLAH », Rocher de Palmer, Cenon

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



