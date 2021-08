Saint-Savin Saint-Savin Gironde, Saint-Savin Les Nébuleuses du Collectif B-612 Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Savin

Les Nébuleuses du Collectif B-612 Saint-Savin, 13 août 2021, Saint-Savin. Les Nébuleuses du Collectif B-612 2021-08-13 16:00:00 – 2021-08-14 02:00:00

Saint-Savin Gironde EUR 15 35 Un voyage sur la planète Nébuleuse pour deux jours de folie ! Culture et artistes de tous horizons sont au programme.

Dès l’après-midi, le festival propose des ateliers, live-painting … En fin de journée place à la musique. Le programme très éclectique mêlant folk, blues, musique des Caraïbes, musique tizigane … vous invite au voyage avec des groupes locaux à découvrir ou redécouvrir. En guest-star GUTS endiablera la soirée, vendredi, avec ses pépites de sons glanées de l’Afrique aux Caraïbes dans des compilations mi-soul mi-funk.

