du mercredi 9 février au mercredi 2 mars à Château de Chamerolles

Visites-ateliers « les navigateurs du nouveau monde » Les enfants découvriront les navigateurs de la Renaissance et leurs voyages tout en visitant le château. Une animation sur le thème des épices sollicitera d’ailleurs leur odorat ! Ils participeront ensuite à un atelier pour réaliser leur propre « bouteille à la mer ». 6-12 ans durée environ 1h30 Sur réservation Les navigateurs et le nouveau monde Château de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois, Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T13:30:00 2022-02-09T15:00:00;2022-02-16T13:30:00 2022-02-16T15:00:00;2022-02-23T13:30:00 2022-02-23T15:00:00;2022-03-02T13:30:00 2022-03-02T15:00:00

Lieu Château de Chamerolles Adresse Chilleurs-aux-Bois, Chilleurs-aux-bois Ville Chilleurs-aux-bois

