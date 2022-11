Les navettes de Noël Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai

Les navettes de Noël Obernai, 26 novembre 2022, Obernai. Les navettes de Noël

Obernai Bas-Rhin

2022-11-26 14:30:00 – 2022-12-18 19:30:00 Obernai

Bas-Rhin Obernai Pour remédier au stationnement parfois compliqué le week-end durant le marché de Noël à Obernai, des navettes bus gratuites PASS’O seront à nouveau en place cette année, tous les samedis et dimanches de 14h30 à 19h30 toutes les 15 minutes, jusqu’au 18 décembre. La navette Est partira de l’arrêt Maréchal-Koenig, s’arrêtera au parking de l’Ecole Picasso (face à la station Total) et au parking du stade, avant de déposer (et de reprendre) ses passagers à la porte Swal parking des Remparts, entrée du marché de Noël.

La navette Ouest prendra locaux et touristes au camping, à l’arrêt Saint-Jean parking de l’Altrau, et rue de Bersch pour les déposer près de l’église arrêt Selhof centre. Pour faciliter l’accès au marché de Noël le week-end, des navettes bus gratuites PASS’O sont à nouveau en place cette année, les samedis et dimanches de 14h30 à 19h30 toutes les 15 minutes, jusqu’au 18 décembre. +33 3 88 81 06 71 Obernai

dernière mise à jour : 2022-11-21 par Office de tourisme d’Obernai

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Obernai Autres Lieu Obernai Adresse Obernai Bas-Rhin Office de tourisme d'Obernai Ville Obernai lieuville Obernai Departement Bas-Rhin

Obernai Obernai Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/obernai/

Les navettes de Noël Obernai 2022-11-26 was last modified: by Les navettes de Noël Obernai Obernai 26 novembre 2022 Bas-Rhin Obernai Obernai Bas-Rhin Office de tourisme d'Obernai

Obernai Bas-Rhin