Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône Port-de-Bouc Cet événement est l’occasion de mettre en valeur la forte identité maritime de la ville. Démonstration et initiation aux activités nautiques

Démonstration de chiens sauveteurs de race Terre Neuve.

Cet événement est l'occasion de mettre en valeur la forte identité maritime de la ville. Démonstration et initiation aux activités nautiques

Démonstration de chiens sauveteurs de race Terre Neuve.

Sur la foire artisanale, professionnels et particuliers de la région vous proposent leurs articles dont le thème est lié à la mer.

" Les Nautiques", puces et activités nautiques et foire artisanale sur le Port de Plaisance.

ot@portdebouc-tourisme.fr +33 4 42 06 27 28

Sur la foire artisanale, professionnels et particuliers de la région vous proposent leurs articles dont le thème est lié à la mer. Port-de-Bouc

