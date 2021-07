Les Naufragés Le Vallon,Kerivoal, 15 octobre 2021, Landivisiau.

Les Naufragés

Le Vallon, Kerivoal, le vendredi 15 octobre à 20:30

Mon Traître et Des hommes en devenir, joués au Vallon en 2017 et en 2019, ont laissé un souvenir tellement fort qu’accueillir la dernière création d’Emmanuel Meirieu était une évidence. Place cette fois aux naufragés de notre société, à qui il rend un hommage vibrant en adaptant le texte de Patrick Declerck, avec toujours autant de force et de coeur.Tel un explorateur, le journaliste et psychanalyste Declerck s’est immergé plusieurs mois dans le monde souterrain des clochards de Paris, partageant la crasse avec eux jour et nuit. L’un d’eux l’obsède encore : Raymond. Raymond, qui s’est laissé mourir de froid une nuit d’hiver, est incarné par le formidable comédien François Cottrelle. Face au public, il crache ses mots dans un décor de fin du monde, devant la proue d’un immense navire rouillé. Fidèle à sa direction d’acteur, Emmanuel Meirieu amène son personnage comme le public au bord des larmes. L’apparition fantomatique du musicien et chanteur Stéphane Balmino, dont l’écho de la voix résonne longtemps au Vallon, nous laisse à penser que, peut-être, tout ça n’était qu’un songe…

NORMAL 20€ / REDUIT 17€ / JEUNE 6€

Mon Traître et Des hommes en devenir, joués au Vallon en 2017 et en 2019, ont laissé un souvenir tellement fort qu’accueillir la dernière création d’Emmanuel Meirieu était une évidence.

Le Vallon,Kerivoal kerivoal, Landivisiau Landivisiau Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T20:30:00 2021-10-15T21:30:00