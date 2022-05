Les naufragés

Les naufragés, 10 juillet 2022, . Les naufragés

2022-07-10 20:00:00 – 2022-07-10 15 15 EUR * Dans le cadre du Festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre * Embarquement immédiat pour une croisière de luxe sur le « prince des mers », piloté par le capitaine Mollard. Tout commençait bien pour nos riches passagers et l’équipage féérique du bateau jusqu’à un accident qui va causer le naufrage de l’édifice. Les voilà embarqués sur un canot de sauvetage qui les mènera de rebondissements en rebondissements… Une comédie musicale haute en couleurs, en rires, en situations absurdes sur les airs de grandes chansons françaises. Un pur moment de bonne humeur en chansons ! Comédie musicale avec les ateliers comédie musicale adultes

Mise en scène Frédéric Fuertès – Mise en place vocale Julie Saint-Josse

Durée 90mn – Tout public * Dans le cadre du Festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre * Embarquement immédiat pour une croisière de luxe sur le « prince des mers », piloté par le capitaine Mollard. Tout commençait bien pour nos riches passagers et l’équipage féérique du bateau jusqu’à un accident qui va causer le naufrage de l’édifice. Les voilà embarqués sur un canot de sauvetage qui les mènera de rebondissements en rebondissements… Une comédie musicale haute en couleurs, en rires, en situations absurdes sur les airs de grandes chansons françaises. Un pur moment de bonne humeur en chansons ! Comédie musicale avec les ateliers comédie musicale adultes

Mise en scène Frédéric Fuertès – Mise en place vocale Julie Saint-Josse

Durée 90mn – Tout public * Dans le cadre du Festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre * Embarquement immédiat pour une croisière de luxe sur le « prince des mers », piloté par le capitaine Mollard. Tout commençait bien pour nos riches passagers et l’équipage féérique du bateau jusqu’à un accident qui va causer le naufrage de l’édifice. Les voilà embarqués sur un canot de sauvetage qui les mènera de rebondissements en rebondissements… Une comédie musicale haute en couleurs, en rires, en situations absurdes sur les airs de grandes chansons françaises. Un pur moment de bonne humeur en chansons ! Comédie musicale avec les ateliers comédie musicale adultes

Mise en scène Frédéric Fuertès – Mise en place vocale Julie Saint-Josse

Durée 90mn – Tout public dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville