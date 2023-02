Les N’Auctambules du Ruet Aucaleuc Aucaleuc Catégories d’Évènement: AUCALEUC

Les N'Auctambules du Ruet, 14 avril 2023, Aucaleuc

2023-04-14

Côtes dArmor Aucaleuc Tous les bénéfices de cette événements iront à Olivia via l’association P’tit corps malade et à Nohan

3 circuits semi-nocturnes proposés : 11 km trail / 9 km marche rapide / 5 km marche populaire. Départ de la salle polyvalente

Lampes frontales obligatoires et chaussures de trail fortement conseillées.

Inscriptions sur place https://www.klikego.com/inscription/les-nauctambules-du-ruet-2023/running-course-a-pied/1508483240009-5 Aucaleuc

