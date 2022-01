Les N’Auctambules Aucaleuc Aucaleuc Catégories d’évènement: AUCALEUC

Côtes-d'Armor

Les N’Auctambules Aucaleuc, 29 avril 2022, Aucaleuc. Les N’Auctambules Aucaleuc

2022-04-29 – 2022-04-29

Aucaleuc Côtes d’Armor Aucaleuc Trail de 12km

Marche nordique de 9km

Marche populaire de 5km.

Les bénéfices seront reversés à l’association P’tit corps malade pour Olivia. Aucaleuc

