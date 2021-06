« Les natures mortes (re)prennent vie / Le pavage dans tous ses états ! » Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d’histoire naturelle), 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Troyes.

le samedi 3 juillet à Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d’histoire naturelle)

**Les natures mortes (re)prennent vie / Le pavage dans tous ses états !** **Jusqu’au 19 septembre 2021** Comme chaque année, les musées exposent les projets artistiques réalisés dans les établissements scolaires. Les travaux réalisés en 2020 – 2021 font écho au thème de la nature morte et aux carreaux de pavement. Dans le cadre d’un partenariat établi depuis plusieurs années avec les musées de Troyes, 114 élèves de Cm1 et Cm2 des écoles élémentaires Jacques de Létin, Millard-Kléber et 14 Juillet ont travaillé durant toute l’année sur le thème de la nature morte et plus particulièrement des œuvres présentées au sein du musée des Beaux-Arts. La collection de pavement a été au cœur du dispositif de Projet Artistique Globalisé (PAG) avec les services départementaux de l’Education nationale. 216 enfants de Cm1 et Cm2 des écoles élémentaires Jacques de Létin de Troyes, Jean Moulin de La Chapelle Saint-Luc, Saint-Exupéry et Gustave Flaubert de Nogent-sur-Seine, l’école de Marigny-le-Chatel et l’école de Villemoyenne ont découvert cette collection avec une démarche artistique menée par Noémie Carvalho, céramiste et Nicolas Thiebault-Pikor, sérigraphe. Ces deux actions ont profité à 330 élèves qui voient ici leurs créations exposée en regard des plus grands.

Protocole sanitaire : port du masque obligatoire, gel hydro-alcoolique à disposition, parcours de visite adapté et fléché, respect des gestes barrières et des distanciations physiques

Présentation des travaux réalisés par les élèves de Troyes et de l’Aube

Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d’histoire naturelle) Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien de Troyes, 10 420 Troyes Troyes Aube



2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T13:00:00;2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T18:00:00;2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:59:00