LES NATURALES – LE 08 MAI Centre Bourg Dangé-Saint-Romain Catégories d’évènement: Dangé-Saint-Romain

Vienne

LES NATURALES – LE 08 MAI Centre Bourg, 8 mai 2022, Dangé-Saint-Romain. LES NATURALES – LE 08 MAI

Centre Bourg, le dimanche 8 mai à 10:00

La Municipalité de Dangé St-Romain organise sa 8ème Fête des Plantes et de la Nature « LES NATURALES » Dimanche 8 Mai 2022 de 10h à 18h – Centre bourg 2021 – 50 exposants Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous inscrire auprès de la Maire au 05.49.86.40.01. ou par mail : [contact@dangesaintromain.fr](mailto:contact@dangesaintromain.fr)

10 € l’emplacement

La fête des plantes et de la nature Centre Bourg 86220 DANGÉ-SAINT-ROMAIN Dangé-Saint-Romain Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T10:00:00 2022-05-08T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dangé-Saint-Romain, Vienne Autres Lieu Centre Bourg Adresse 86220 DANGÉ-SAINT-ROMAIN Ville Dangé-Saint-Romain lieuville Centre Bourg Dangé-Saint-Romain Departement Vienne

Centre Bourg Dangé-Saint-Romain Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dange-saint-romain/

LES NATURALES – LE 08 MAI Centre Bourg 2022-05-08 was last modified: by LES NATURALES – LE 08 MAI Centre Bourg Centre Bourg 8 mai 2022 Centre Bourg Dangé-Saint-Romain Dangé-Saint-Romain

Dangé-Saint-Romain Vienne