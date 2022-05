Les Natrimoines – Entre nature et culture Verdelais Verdelais Catégories d’évènement: Gironde

Verdelais

Les Natrimoines – Entre nature et culture Verdelais, 22 mai 2022, Verdelais. Les Natrimoines – Entre nature et culture Verdelais

2022-05-22 – 2022-05-22

Verdelais Gironde Verdelais 15 15 EUR Découvrez le village autrement. Ponctuée par les interventions de Léonor, guide conférencière et Corentin, animateur nature, cette promenade alliera patrimoine naturel et culturel pour une approche différente de la commune. 2h/2h30 de balade suivi d’une petite dégustation des produits confectionnés par Corentin pour un moment de convivialité ! Réservation obligatoire.

RDV devant le restaurant le Nord/Sud sur l’allée des Tilleuls (place principale). Découvrez le village autrement. Ponctuée par les interventions de Léonor, guide conférencière et Corentin, animateur nature, cette promenade alliera patrimoine naturel et culturel pour une approche différente de la commune. 2h/2h30 de balade suivi d’une petite dégustation des produits confectionnés par Corentin pour un moment de convivialité ! Réservation obligatoire.

RDV devant le restaurant le Nord/Sud sur l’allée des Tilleuls (place principale). Découvrez le village autrement. Ponctuée par les interventions de Léonor, guide conférencière et Corentin, animateur nature, cette promenade alliera patrimoine naturel et culturel pour une approche différente de la commune. 2h/2h30 de balade suivi d’une petite dégustation des produits confectionnés par Corentin pour un moment de convivialité ! Réservation obligatoire.

RDV devant le restaurant le Nord/Sud sur l’allée des Tilleuls (place principale). Verdelais

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Verdelais Autres Lieu Verdelais Adresse Ville Verdelais lieuville Verdelais Departement Gironde

Verdelais Verdelais Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verdelais/

Les Natrimoines – Entre nature et culture Verdelais 2022-05-22 was last modified: by Les Natrimoines – Entre nature et culture Verdelais Verdelais 22 mai 2022 Gironde Verdelais

Verdelais Gironde