Les Nanas d’Paname X Barboteur Le Millénaire, 20 Quai du Lot, Paris 19, 8 juin 2023, Paris.

Le jeudi 08 juin 2023

de 18h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Ça y est, les journées se rallongent, le soleil pointe le bout de son nez et les festivités aussi !

On commence avec du lourd avec le concert de Adela Jens, une artiste complète à la voix touchante, et sa musique puisant dans ses origines italiennes, françaises et anglaises.

Tu l’auras compris, on va voyager !

Alors, tu nous rejoins ?

Contact : https://canal-barboteur.com/programmation/

Les Nanas d’Paname X Barboteur