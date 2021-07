Saint-Rémy-lès-Chevreuse Jardin public de la rue de la République Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Yvelines Les nanas dans l’rétro Jardin public de la rue de la République Saint-Rémy-lès-Chevreuse Catégories d’évènement: Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Jardin public de la rue de la République, le samedi 28 août à 18:30

C’est un trio vocal féminin dont les artistes ont en commun le goût des anciennes chansons françaises, donc rétro ! Qui n’a pas fredonné l’une de ces ritournelles qui faisaient vivre les bals et les guinguettes des faubourgs où l’on se réunissait pour danser, dans une atmosphère de fête ? Sans artifices, dans un vocabulaire à la fois raffiné et à la portée de tous, les chansonniers de l’époque contaient les émotions et les petits riens de la vie quotidienne qui nous parlent encore aujourd’hui. Remises au goût du jour à travers une élégante harmonisation à trois voix, ces mélodies constituent un riche patrimoine culturel que souhaitent nous faire partager Les Nanas dans l’Rétro. Sherpah Productions Les trois chanteuses nous entraînent vers une époque couleur sepia, de Charles Trénet à Yves Montand, de Claude Nougaro à Michel Jonasz. Ces chansons sont simples, belles, et surtout intemporelles ! Jardin public de la rue de la République Rue de la République 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse Saint-Rémy-lès-Chevreuse Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T18:30:00 2021-08-28T20:00:00

