LES NADALETS – MARCHÉ DE NOËL Gruissan

2021-12-12 10:00:00 – 2021-12-12 19:00:00

Gruissan Aude Gruissan 10ÈME ÉDITION LES NADALETS

La manifestation « Les Nadalets » est devenue un moment privilégié pour la population gruissanaise qui a plaisir à se retrouver en toute convivialité autour du marché de Noël ; portée par le Service Culture.

Les Nadalets, installés au cœur du Village, mettent en avant les traditions occitanes, le patrimoine culturel de GRUISSAN (artistes, auteurs), les artisans, producteurs et commerçants locaux.

10h-19h: Marché de Noël Place Gibert

15h: Concert des Nadalets à l’église de Gruissan +33 4 68 75 21 21 https://www.ville-gruissan.fr/les-nadalets-a-gruissan-inscriptions-au-marche Gruissan

