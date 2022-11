LES NADALETS – MARCHÉ DE NOËL 2022 Gruissan Gruissan Catégories d’évènement: Aude

La manifestation « Les Nadalets » est devenue un moment privilégié pour la population gruissanaise qui a plaisir à se retrouver en toute convivialité autour du marché de Noël ; portée par le Service Culture.

Les Nadalets, installés au cœur du Village, mettent en avant les traditions occitanes, le patrimoine culturel de GRUISSAN (artistes, auteurs), les artisans, producteurs et commerçants locaux.

PROGRAMME:

SAMEDI 10 DECEMBRE

10h30 – Médiathèque : Petit déjeuner lecture sur le thème de Noël – Gratuit – Inscription au 04 68 75 21 30 – places limitées

20h30 – Cinéma Pierre Richard : Concert lyrique avec Omar Hasan / café tango duo – Gratuit sur réservation DIMANCHE 11 DECEMBRE

10h – Place Gibert : Ouverture du Marché de Noël avec de nombreux exposants proposant des produits de Noël et des idées cadeaux.

Animations gratuites pour les familles

Toute la journée – Sablou : Ferme de Terrugasse et ses animaux

10h>16h – Sablou : l’Echo de la Granhota jeux traditionnel en bois

11h>12h30 et 13h30>16h – Parvis de la Mairie : Le Père Noël Grussanòt s’installe dans le village de Noël pour des photos avec vous.

12h>14h – Place Gibert : Concert de Noël avec les Mistinguettes duo jazz

14h>14h45 et 15h30>16h15 – Place Gibert : spectacle déambulatoire avec la Compagnie Sweet & Fizzi cabaret

14h>16h – Sablou : maquillage de Noël

14h>16h – Sablou : initiation au sport traditionnel occitan Le Tambourin

14h>17h – Sablou : AXURIT CIRCUS avec de nombreux jeux de cirque pour les enfants

16h – église : Concert de chants de Noël des Nadalets avec Ar Vag Grussanot, le Chœur en herbe, la Garriga lengadociana, le Cercle Occitan, Gospel’s Eleven et le Conseil Paroissial.

17h45>19h – Place Gibert : Ambiance festive pour la clôture avec la Band’a Jéjé +33 4 68 75 21 21 https://ville-gruissan.fr/evenements/ Gruissan

