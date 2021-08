La Chapelle-Bertrand La Chapelle-Bertrand Deux-Sèvres, La Chapelle-Bertrand Les mythos – Festival Ah? 2021 La Chapelle-Bertrand La Chapelle-Bertrand Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

La Chapelle-Bertrand

Les mythos – Festival Ah? 2021 La Chapelle-Bertrand, 19 septembre 2021, La Chapelle-Bertrand. Les mythos – Festival Ah? 2021 2021-09-19 17:00:00 – 2021-09-19 17:55:00

La Chapelle-Bertrand Deux-Sèvres La Chapelle-Bertrand Les mythos Clowns pour de rire (Muret)

Clown à la Grecque ! Familial dès 5 ans – 55 minutes – Gratuit – Replis prévus presque partout

Jauge limitée, réservation conseillée. Pass sanitaire obligatoire. Ils ont vu grand ces deux-là ! Gérard interprétera Zeus à la conquête de l’Olympe et Jérôme, qui ne manque pas d’ingéniosité ni de jambes, fera tout le reste. Ce duo se démène pour présenter une tragédie digne de ce nom, mais leur décor de péplum aux manivelles récalcitrantes va vite se révéler celui de leur propre tragédie et rien, vraiment rien ne leur sera épargné… Jamais les Dieux n’auront été aussi humains et les clowns aussi divins ! Renseignements / Réservations :

► ahsaisonetfestival.com

► 05 49 64 24 24

