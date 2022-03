Les Mythos Espace Marcel Clermont, 20 mai 2022, Fontenilles.

Les Mythos

Espace Marcel Clermont, le vendredi 20 mai à 21:00

**ATTENTION NOUVELLE DATE : VENDREDI 20 MAI** Ils ont vu grand ces deux-là ! Gérard interprétera Zeus à la conquête de l’Olympe et Jérôme, qui ne manque pas d’ingéniosité ni de jambes fera tout le reste. Dans un décor de Péplum aux manivelles récalcitrantes, leur pièce sur la Mythologie grecque va vite devenir le théâtre de leur propre tragédie, de celles qui se lisent à gorge déployée. Ce duo clownesque, souvent comparé à Laurel et Hardy, embarque le public jusqu’au générique final dans un récit loufoque et inventif, parfois aux limites de l’absurde. La grande réussite des Mythos c’est d’avoir fait un spectacle subtilement drôle, mené tambour battant, capable de réjouir tous les âges confondus. _Avec : Didier Pons, Philippe Brunet_ _De : Natalie Avondo, Didier Pons, Philippe Brunet_ _Mise en scène : Natalie Avondo_ _Complicité artistique Christine Rossignol-Dallaire et Christophe Thellier_ **Et pour plus d’informations :** [**[https://lesmythos.org/](https://lesmythos.org/)**](https://lesmythos.org/) **Quelques vidéos :-) :** [[https://player.vimeo.com/video/329407333](https://player.vimeo.com/video/329407333)](https://player.vimeo.com/video/329407333) [[https://player.vimeo.com/video/152200283](https://player.vimeo.com/video/152200283)](https://player.vimeo.com/video/152200283)

Inscription obligatoire – Tarif : 5 € – Gratuit pour les moins de 12 ans

Clown à la grecque

Espace Marcel Clermont 21 avenue du 19 Mars 1962 31470 Fontenilles Fontenilles Haute-Garonne



