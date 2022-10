Les mythos du stade Vieux, 22 octobre 2022, Vieux.

Némésis, Apollon, et Hercule entament une discussion sur les pratiques sportives des humains… un spectacle teinté d’humour ! < Némésis, Apollon et Hercule se demandent pourquoi les Hommes font du sport. Est-ce une expression de leur orgueil ? Nos dieux discourent comme des dieux mais Apollon et Hercule se comportent comme des enfants gâtés, créant un comique de situation. Cette saynète permet de découvrir les pratiques sportives antiques, de se poser des questions très contemporaines sur le sport mais aussi de se moquer des dieux aux comportements puérils pas si éloignés de celui des Hommes. Les mythos du stade est une libre adaptation du dialogue de Solon et Anarcharsis de Lucien de Samosate À partir de 8 ans, compris dans l'entrée du musée, réservation conseillée (jauge limitée).Information & réservations Compris dans le tarif d'entrée du musée, réservation en ligne conseillée.

Musée de Vieux-la-Romaine
Route de Feuguerolles
Vieux
Calvados

