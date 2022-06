Les mythos du stade Arles, 13 juillet 2022, Arles.

Les mythos du stade

Les Thermes de Constantin Rue Dominique Maïsto Arles Bouches-du-Rhône

2022-07-13 – 2022-08-24

Rue Dominique Maïsto Les Thermes de Constantin

Arles

Bouches-du-Rhône

Trois divinités, Némésis, Apollon et Hercule se demandent pourquoi les hommes font du sport. Apollon et Hercule se comportent comme des enfants gâtés, tout en déambulant dans les thermes. Cette comédie permet de découvrir les pratiques sportives antiques et de se moquer des dieux aux comportements puérils pas si éloignés de celui des hommes.

Théâtre par la compagnie Acta

Rue Dominique Maïsto Les Thermes de Constantin Arles

