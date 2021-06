Les Mysterieux trésors de la Nature Domaine Equiland, 8 août 2021-8 août 2021, Cassen.

Les Mysterieux trésors de la Nature

du dimanche 8 août au dimanche 15 août à Domaine Equiland

Pour accéder au trésor, tu devras décrypter les énigmes données par la nature ! Avec tes copains tu construiras une cabane dans la forêt avec des matériaux naturels récupérés. Elle deviendra le poste d’observation de la nature à partir duquel tu iras à la recherche d’animaux en suivant leurs traces ou en écoutant leurs cris et ainsi récolter le maximum d’indices. Un apiculteur t’expliquera le rôle important des abeilles pour notre écosystème et comment fabriquer le miel. Pour poursuivre tes recherches une balade à poney dans la forêt et une grande course d’orientation te mènera peut-être au trésor… Le plus du séjour, une nuit sous tente avec les copains après une grande balade nocturne ! Aussi, des rencontres, du rire, des nouveaux copains…. et de nombreuses activités proposées par l’équipe d’animation : Piscine : 6 séances d’1 heure au minimum durant le séjour et selon les conditions météorologiques.

499

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Domaine Equiland 1205 Route du Moulin 40380 cassen Cassen Landes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-08T15:00:00 2021-08-08T23:59:00;2021-08-09T00:00:00 2021-08-09T23:59:00;2021-08-10T00:00:00 2021-08-10T23:59:00;2021-08-11T00:00:00 2021-08-11T23:59:00;2021-08-12T00:00:00 2021-08-12T23:59:00;2021-08-13T00:00:00 2021-08-13T23:59:00;2021-08-14T00:00:00 2021-08-14T23:59:00;2021-08-15T00:00:00 2021-08-15T15:58:00