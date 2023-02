LES MYSTERIEUSES CITES D’OR THEATRE DES VARIETES, 22 février 2023, PARIS.

LES MYSTERIEUSES CITES D’OR THEATRE DES VARIETES. Un spectacle à la date du 2023-02-22 au 2023-03-03 14:00. Tarif : 17.0 à 49.2 euros.

LES MYSTERIEUSES CITES D'OR Enfants du soleil, embarquez pour un voyage extraordinaire et initiatique, à la découverte de civilisations oubliées ! Estéban, Zia et Tao n'attendent plus que toi pour partager la plus fabuleuse des aventures à la recherche des mystérieuses Cités d'Or.11 artistes chanteurs, danseurs au service d'un spectacle rythmé, des chorégraphies, des combats et des chansons cultes pour une odyssée fantastique. L'aventure vous appelle, rejoignez-nous à bord du Grand Condor ! Metteur en scène : Nicolas NEBOTAuteurs : Ely GRIMALDI et Igor DE CHAILLEMusiques : Simon FACHEChorégraphie : Patricia DELONCostumes : Corinne ROSSIMasques : Julie COFFINIERESLumières : Laurent BÉALDécors : Emmanuelle FAVRE Marionnette : Mehdi GARRIGUESDistributionEsteban (en alternance) : Marvin Stucin et William SalbotZia (en alternance) : Manon Le Bail et Valentina EscobarTao (en alternance) : Durel Nkounkou Loumouanou et Joao-Philippe OshoffaMendoza : Sebastiao Saramago Sancho : Romain TomasPedro : Olivier GrandclaudePizzaro/ Le Grand Prêtre : Lauri LupiAlvarez : Guillaume Pevée Ménator : Bastien GabrielDolores : Gaëlle Gauthier Ensemble : Pascale Moe Bruderer Durée : 90min sans entracte

THEATRE DES VARIETES PARIS 7 Boulevard Montmartre 75002

