Les mystérieuses cités d’or, le musical Théâtre des Variétés Paris, 8 octobre 2023, Paris.

Du dimanche 08 octobre 2023 au dimanche 25 février 2024 :

.Tout public. A partir de 4 ans. payant

15€ à 45€

Enfants du soleil, embarquez pour un voyage extraordinaire et initiatique, à la découverte de civilisations oubliées !

Estéban, Zia et Tao n’attendent plus que toi pour partager la plus fabuleuse des aventures à la recherche des mystérieuses Cités d’Or.

11 artistes chanteurs, danseurs au service d’un spectacle rythmé, des chorégraphies, des combats et des chansons cultes pour une odyssée fantastique.

L’aventure vous appelle, rejoignez-nous à bord du Grand Condor !

Théâtre des Variétés 7 Boulevard Montmartre 75002 Paris

Contact : https://www.theatredesvarietes.fr/spectacles/les-mysterieuses-cites-dor/ https://billetterie-theatre-des-varietes.tickandlive.com/evenement/les-mysterieuses-cites-dor-1

Stephane Parphot