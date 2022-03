Les mystères su sentier du Littoral Gujan-Mestras, 15 juillet 2022, Gujan-Mestras.

Les mystères su sentier du Littoral Gujan-Mestras

2022-07-15 – 2022-08-18

Gujan-Mestras Gironde

Faune, flore et paysages du Bassin.

C’est avec un guide professionnel que vous découvrirez en famille ou entre amis les différents milieux naturels (ports ostréicoles, prés-salés, vasière…) et leurs habitants présents le long du sentier du littoral. Des animations pédagogiques et ludiques pour petits et grands vous informeront sur la fragilité des écosystèmes.

Cette visite à la fois surprenante et aux couleurs apaisantes, vous plonge dans la douceur d’une fin de journée estivale.

Rendez-vous au port de Meyran Est.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme de Gujan-Mestras.

Durée 2h.

JUILLET:

– 15/07 à 17h30

– 25/07 à 17h30

AOUT:

– 5/08 à 19h

– 12/08 à 17h30

– 18/08 à 18h

+33 5 56 66 12 65

Gujan-Mestras

