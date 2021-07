Bréhal Centre de vacances PEP "les oyats" Bréhal, Manche Les mystères du trident de Poseidon Centre de vacances PEP « les oyats » Bréhal Catégories d’évènement: Bréhal

Manche

Les mystères du trident de Poseidon Centre de vacances PEP « les oyats », 2 août 2021-2 août 2021, Bréhal. Les mystères du trident de Poseidon

du lundi 2 août au dimanche 8 août à Centre de vacances PEP « les oyats »

Le thème du séjour sera « L’histoire dont vous êtes le héros : Le mystère du trident de Poséidon ». Nous mettrons l’accent sur le choix de l’enfant grâce à ce thème, les enfants pourront choisir certaines activités la veille au soir pour pouvoir résoudre l’énigme du trident de Poséidon. Le soir après le repas, les animateurs proposeront aux enfants différentes activités et les enfants choisiront l’activité en réalisant un vote. Le séjour sera aussi rythmé par des questions rébus et énigmes à tout moment de la journée (temps calme,repas…).

Sur inscription

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre de vacances PEP « les oyats » 50290 Bréhal Bréhal Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T00:00:00 2021-08-02T21:00:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T23:59:00;2021-08-07T00:00:00 2021-08-07T23:59:00;2021-08-08T00:00:00 2021-08-08T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bréhal, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre de vacances PEP "les oyats" Adresse 50290 Bréhal Ville Bréhal lieuville Centre de vacances PEP "les oyats" Bréhal