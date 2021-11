Muttersholtz Muttersholtz Bas-Rhin, Muttersholtz Les mystères du Ried : Muttersholtz Muttersholtz Muttersholtz Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Muttersholtz

Les mystères du Ried : Muttersholtz Muttersholtz, 1 janvier 2021, Muttersholtz. Les mystères du Ried : Muttersholtz Muttersholtz

2021-01-01 – 2021-12-31

Muttersholtz Bas-Rhin C’est parti pour un jeu de piste pour toute la famille dans la commune de Muttersholtz. Découvrez le patrimoine de la commune mais également son implication dans la préservation de l’environnement. Livret à retirer dans l’un des bureaux d’accueil de Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme ou à la mairie de Muttersholtz. C’est parti pour un jeu de piste pour toute la famille dans la commune de Muttersholtz. Découvrez le patrimoine de la commune mais également son implication dans la préservation de l’environnement. Livret à retirer dans l’un des bureaux d’accueil de Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme ou à la mairie de Muttersholtz. Muttersholtz

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Muttersholtz Autres Lieu Muttersholtz Adresse Ville Muttersholtz lieuville Muttersholtz