LES MYSTÈRES DU PRIEURÉ THÉÂTRALISÉS | PRIEURÉ DE ST RÉMY LA VARENNE Brissac Loire Aubance, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Brissac Loire Aubance.

LES MYSTÈRES DU PRIEURÉ THÉÂTRALISÉS | PRIEURÉ DE ST RÉMY LA VARENNE 2021-07-24 – 2021-07-24 Prieuré et parc Prieuré de St-Rémy-la-Varenne

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

3 EUR Arpentez les 1000 ans d’histoire du Prieuré : guidés par les voyageurs temporels Boussole et Compas, vous rencontrerez les personnages marquants au fil des siècles et serez bercés par les légendes et les fous-rires.

La troupe des bénévoles du Prieuré vous attend, pétillante et déjantée !

Animation familiale en déambulation.

Venez découvrir le Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne

contact@prieure-saint-remy.fr +33 2 41 57 32 32 https://www.prieure-saint-remy.fr/

Arpentez les 1000 ans d’histoire du Prieuré : guidés par les voyageurs temporels Boussole et Compas, vous rencontrerez les personnages marquants au fil des siècles et serez bercés par les légendes et les fous-rires.

La troupe des bénévoles du Prieuré vous attend, pétillante et déjantée !

Animation familiale en déambulation.

dernière mise à jour : 2021-06-03 par