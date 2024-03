LES MYSTÈRES DU PRIEURÉ THÉÂTRALISÉS | PRIEURÉ DE ST RÉMY LA VARENNE rue Saint Aubin Brissac Loire Aubance, vendredi 9 août 2024.

LES MYSTÈRES DU PRIEURÉ THÉÂTRALISÉS | PRIEURÉ DE ST RÉMY LA VARENNE rue Saint Aubin Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Venez découvrir le Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne

Arpentez les 1000 ans d’histoire du Prieuré guidés par les voyageurs temporels Boussole et Compas, vous rencontrerez les personnages marquants au fil des siècles et serez bercés par les légendes et les fous-rires.

La troupe des bénévoles du Prieuré vous attend, pétillante et déjantée !

Animation familiale en déambulation.

Débute à 16h30. 6 6 EUR.

Début : 2024-08-09 16:30:00

fin : 2024-08-09 18:00:00

rue Saint Aubin place Edouard Meslier

Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@prieure-saint-remy.fr

