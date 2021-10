Émerainville RDV Émerainville, Seine-et-Marne Les mystères du Bois Saint-Martin RDV Émerainville Catégories d’évènement: Émerainville

Les mystères du Bois Saint-Martin RDV, 14 novembre 2021, Émerainville. Les mystères du Bois Saint-Martin

RDV, le dimanche 14 novembre à 10:00

Une fée murmure que ce bois-là recèle bien des mystères… Les plantes et les animaux ont une vie extra-ordinaire et des pouvoirs insoupçonnés ! Venez découvrir les légendes et les croyances que certains leur prêtent et laissez-vous enchanter par ces histoires. Fond de vérité ou imagination débridée ? À vous de choisir ! Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France RDV 1 allée du Berdoudou 77184 Emerainville Émerainville Seine-et-Marne

2021-11-14T10:00:00 2021-11-14T12:00:00

